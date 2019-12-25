В Донецкой области водитель насмерть сбил велосипедиста
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Донецкой области, вблизи пгт. Цукурино водитель совершил наезд на велосипедиста. В результате наезда, велосипедист погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Покровский отдел полиции Донецкой области.
Так, инцидент произошел вчера, 24 декабря, вблизи пгт. Цукурино.
“36-летний водитель автомобиля „Рено“ совершил наезд на велосипедиста. В результате наезда, велосипедист погиб. По данному факту возбуждено уголовное производство”, — говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что водитель автомобиля “Рено”, двигаясь по трассе Селидово — Горняк — Максимиляновка, совершил наезд на 61-летнего велосипедиста. Полученные в результате аварии травмы оказались несовместимыми с жизнью.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Как ранее сообщал УНН, в Одессе поезд насмерть сбил 48-летнего мужчину, который ехал на велосипеде в наушниках и не слышал сигнала поезда.