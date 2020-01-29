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В Донецкой области автобус насмерть переехал мужчину, который лежал на проезжей части

Киев • УНН

 • 18788 просмотра

КИЕВ, 29 января. УНН. В поселке Александровка Донецкой области автобус насмерть переехал 40-летнего мужчину, который лежал на проезжей части. Полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылок на пресс-службу полиции Донецкой области.

В Донецкой области автобус насмерть переехал мужчину, который лежал на проезжей части

"Водитель автобуса Іkarus совершил наезд на человека, лежащего на проезжей части в поселке Александровка. Из-за тяжелых травм 40-летний местный житель скончался на месте. По факту возбуждено уголовное производство", - говорится в сообщении.

Вставновлено, что ДТП произошла 28 января около 23:00. В салоне автобуса находилось 10 пассажиров. Пострадавший - житель села Софиевка Александровского района.

"Полицейские устанавливают обстоятельства аварии. Предыдущая правовая квалификация события - ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области, вблизи пгт. Цукурино водитель совершил наезд на велосипедиста. В результате наезда, велосипедист погиб.

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