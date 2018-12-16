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В Сумах 17-летний футболист получил огнестрельное ранение

Киев • УНН

 • 14244 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Сумах между неизвестным и 17-летним футболистом произошел конфликт, после которого последний обратился в больницу, где у него обнаружили огнестрельное ранение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области.

В Сумах 17-летний футболист получил огнестрельное ранение

Так, в полицию обратился тренер одной из харьковских футбольных команд. По его словам, в Сумах произошел конфликт между игроком его команды, 17-летним сумчанином, и неизвестными. Полиция разыскала самого футболиста и его мать. Последняя написала заявление с просьбой не проводить проверок по сообщению тренера.

"Однако мы узнали, что в 16:00 они обратились в больницу, где юноше поставили диагноз "огнестрельная рана первого пальца левой стопы". Поэтому, несмотря на данные заявления, проверка продолжается", – сообщил начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута.

Как уточнили УНН в отделе коммуникации управления областной полиции, по данному факту начато уголовное производство по части 4 статьи 296 УК Украины, то есть хулиганство.

"Парня опросили. Он сказал, что у него возник конфликт на гражданской обстановке с неизвестным", – отметили в полиции.

Напомним, в Днепропетровской области нетрезвый мужчина после ссоры облил бензином жену и ее сына и поджег их.

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