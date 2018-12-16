У Сумах 17-річний футболіст отримав вогнепальне поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Сумах між невідомим і 17-річним футболістом стався конфлікт, після якого останній звернувся до лікарні, де у нього виявили вогнепальне поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції у Сумській області.
Так, до поліції звернувся тренер однієї з харківських футбольних команд. За його словами, у Сумах стався конфлікт між гравцем його команди, 17-річним сумчанином, та невідомими. Поліція розшукала самого футболіста та його матір. Остання написала заяву з проханням не проводити перевірок за повідомленням тренера.
"Проте ми дізнались, що о 16:00 вони звернулись до лікарні, де юнакові поставили діагноз "вогнепальна рана першого пальця лівої стопи". Тож, незважаючи на дані заяви, перевірка продовжується", – повідомив начальник Сумського відділу поліції Павло Карабута.
Як уточнили УНН у відділі комунікації управління обласної поліції, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 КК України, тобто хуліганство.
"Хлопця опитали. Він сказав, що у нього виник конфлікт на громадській обстановці з невідомим", – зазначили у поліції.
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