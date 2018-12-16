У Сумах 17-річний футболіст отримав вогнепальне поранення

КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Сумах між невідомим і 17-річним футболістом стався конфлікт, після якого останній звернувся до лікарні, де у нього виявили вогнепальне поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції у Сумській області.