Чоловік облив бензином та підпалив дружину і сина
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Дніпропетровській області нетверезий чоловік після сварки облив бензином дружину та її сина та підпалив їх. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління обласної поліції.
"15 лютого чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварився зі співмешканкою. В ході конфлікту старший син вступився за мати, після чого чоловік облив обох бензином та підпалив", – йдеться повідомленні.
Потерпілих: жінку та її 20-річного сина – з діагнозами опіки І та ІІ ступеня доставили до лікарні. А чоловіка 1984 року народження затримали в порядку ст. 208 КПК України та доставили до відділення поліції.
"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство)", – йдеться повідомленні.
Нагадаємо, у Рівненській області чоловік облив себе пальним і підпалив. Він отримав опіки голови, шиї, грудної клітини, рук, живота І-ІІ ступеня.