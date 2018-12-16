Мужчина облил бензином и поджег жену и сына
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Днепропетровской области нетрезвый мужчина после ссоры облил бензином жену и ее сына и поджег их. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации управления областной полиции.
"15 февраля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с сожительницей. В ходе конфликта старший сын вступился за мать, после чего мужчина облил обеих бензином и поджег", – говорится сообщении.
Пострадавших: женщину и ее 20-летнего сына – с диагнозами ожоги I и II степени доставили в больницу. А мужчину 1984 года рождения задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и доставили в отделение полиции.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство)", – говорится сообщении.
Напомним, в Ровенской области мужчина облил себя горючим и поджег. Он получил ожоги головы, шеи, грудной клетки, рук, живота I-II степени.