В Судане во время протестов погибли 4 человека

В Центральном комитете суданских врачей сообщили, что два человека погибли в результате избиения и ножевых ранений, а двое других от огнестрельных ранений.

Сообщается, что протестующие собирали шины, камни и стволы деревьев для того, чтобы строить баррикады, но полиция по охране общественного порядка начала разгон толпы, что привело к жертвам.

Напомним, общее количество лиц, которые стали жертвами жестокого разгона силами армии, достигло 108 человек.