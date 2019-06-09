В Судане во время протестов погибли 4 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В столице Судана Хартум и городе Омдуман во время акций против жестких преследований демонстрантов стражи порядка применили слезоточивый газ и боевые патроны, что привело к гибели по меньшей мере 4 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.
В Центральном комитете суданских врачей сообщили, что два человека погибли в результате избиения и ножевых ранений, а двое других от огнестрельных ранений.
Сообщается, что протестующие собирали шины, камни и стволы деревьев для того, чтобы строить баррикады, но полиция по охране общественного порядка начала разгон толпы, что привело к жертвам.
Напомним, общее количество лиц, которые стали жертвами жестокого разгона силами армии, достигло 108 человек.