У Судані під час протестів загинуло 4 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У столиці Судану Хартум і місті Омдуман під час акцій проти жорстких переслідувань демонстрантів правоохоронці застосували сльозогінний газ і бойові патрони, що призвело до загибелі щонайменше 4 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.
В Центральному комітеті суданських лікарів повідомили, що дві людини загинули в результаті побиття і ножових поранень, а двоє інших від вогнепальних поранень.
Повідомляється, що протестувальники збирали шини, камені і стовбури дерев для того, що б будувати барикади, але поліція з охорони громадського порядку почала розгін натовпу, що призвело до жертв.
Нагадаємо, загальна кількість осіб, які стали жертвами жорстокого розгону силами армії, сягла 108 осіб.