В Судане 19 детей убиты и 49 получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В Судане 19 детей были убиты и еще 49 получили ранения. Об этом сообщает Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, передает УНН со ссылкой на прес-службу ООН.
По меньшей мере, 19 детей убиты и еще 49 получили ранения лишь за последнюю неделю. В Детский фонд ООН поступают сообщения о применении чрезмерной силы не только против мирных демонстрантов, но и детей и подростков. Об этом сообщила Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.
По ее словам, детей в Судане задерживают и вербуют для участия в боевых действиях, а также подвергают сексуальному насилию. Школы, больницы и медицинские центры грабят и разрушают.
Также ЮНИСЕФ призывает военные власти Судана разрешить гуманитарным организациям помогать нуждающимся, в том числе дать им возможность работать в больницах, которые были закрыты из-за конфликта.
"Вместе с Генеральным секретарем ООН я настоятельно призываю стороны продолжать мирный диалог и возобновить переговоры о передаче власти временной гражданской администрации. Международное сообщество должно занять твердую позицию и оказать поддержку (мирному населению - ред.). Дети Судана хотят мира", - заявила Исполнительный директор ЮНИСЕФ.
Напомним, в Судане во время протестов погибли 4 человека.