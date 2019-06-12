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В Судане 19 детей убиты и 49 получили ранения

Киев • УНН

 • 9883 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. В Судане 19 детей были убиты и еще 49 получили ранения. Об этом сообщает Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, передает УНН со ссылкой на прес-службу ООН.

В Судане 19 детей убиты и 49 получили ранения

По меньшей мере, 19 детей убиты и еще 49 получили ранения лишь за последнюю неделю. В Детский фонд ООН поступают сообщения о применении чрезмерной силы не только против мирных демонстрантов, но и детей и подростков. Об этом сообщила Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

По ее словам, детей в Судане задерживают и вербуют для участия в боевых действиях, а также подвергают сексуальному насилию. Школы, больницы и медицинские центры грабят и разрушают.

Также ЮНИСЕФ призывает военные власти Судана разрешить гуманитарным организациям помогать нуждающимся, в том числе дать им возможность работать в больницах, которые были закрыты из-за конфликта.

"Вместе с Генеральным секретарем ООН я настоятельно призываю стороны продолжать мирный диалог и возобновить переговоры о передаче власти временной гражданской администрации. Международное сообщество должно занять твердую позицию и оказать поддержку (мирному населению - ред.). Дети Судана хотят мира", - заявила Исполнительный директор ЮНИСЕФ.

Напомним, в Судане во время протестов погибли 4 человека. 

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