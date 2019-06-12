У Судані 19 дітей загинули і 49 отримали поранення

Щонайменше, 19 дітей загинули і ще 49 отримали поранення лише за останній тиждень. В Дитячий фонд ООН надходять повідомлення про застосування надмірної сили не тільки проти мирних демонстрантів, а й дітей та підлітків. Про це повідомила виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.



За її словами, дітей в Судані затримують і вербують для участі в бойових діях, а також піддають сексуальному насильству. Школи, лікарні та медичні центри грабують і руйнують.



Також ЮНІСЕФ закликає військову владу Судану дозволити гуманітарним організаціям допомагати, в тому числі дати їм можливість працювати в лікарнях, які були закриті через конфлікт.



"Разом з Генеральним секретарем ООН я закликаю сторони продовжувати мирний діалог і відновити переговори про передачу влади тимчасової цивільної адміністрації. Міжнародне співтовариство повинне зайняти тверду позицію і надати підтримку (мирному населенню - ред.). діти Судану хочуть миру", - заявила Виконавчий директор ЮНІСЕФ.



Нагадаємо, в Судані під час протестів загинули 4 людини.