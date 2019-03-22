В суд направили дело о 92 млн грн убытков на "Укрзализныце"

"Прокурорами САП утвержден и передан для судебного разбирательства обвинительный акт в уголовном производстве о злоупотреблении служебным положением должностными лицами филиала "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци" в интересах ООО "ВОГ Аэро Джет", - указали в прокуратуре.

Согласно выдвинутым обвинениям, "двое бывших руководителей и один действующий начальник отдела филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця", действуя под руководством организатора преступления, который сейчас находится в розыске (расследование в отношении него осуществляется отдельно), и при пособничестве менеджера ООО "ВОГ Аэро Джет", злоупотребляя своим служебным положением в интересах указанного общества, при наличии действующего контракта безосновательно повысили цену поставок ним дизельного топлива для нужд "Укрзализныци" сразу на 92 млн гривен".

Обвинительный акт по ч.2 ст.364 УК Украины передан в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Напомним, в феврале задержали экс-чиновника "Укрзализныци", которого подозревают в миллионных убытках.