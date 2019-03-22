У суд направили справу про 92 млн грн збитків на "Укрзалізниці"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Солом’янського районного суду Києва обвинувальний акт у кримінальному провадженні про зловживання службовим становищем посадовцями філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", що завдало підприємству 92 млн гривень збитків. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу САП.
"Прокурорами САП затверджено та передано для судового розгляду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про зловживання службовим становищем посадовцями Філії "Центр забезпечення виробництва" "Укрзалізниці" в інтересах ТОВ "ВОГ Аеро Джет", - вказали у прокуратурі.
Згідно з висунутим обвинуваченням, "двоє колишніх керівників та один діючий начальник відділу філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", діючи під керівництвом організатора злочину, який наразі знаходиться в розшуку (розслідування щодо нього здійснюється окремо), та за пособництва менеджера ТОВ "ВОГ Аеро Джет", зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах вказаного товариства, за наявності діючого контракту безпідставно підвищили ціну поставок ним дизельного палива для потреб "Укрзалізниці" одразу на 92 млн гривень".
Обвинувальний акт за ч.2 ст.364 КК України передано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті.
Нагадаємо, у лютому затримали екс-посадовця “Укрзалізниці”, якого підозрюють у мільйонних збитках.