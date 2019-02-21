Затримали екс-посадовця “Укрзалізниці”, якого підозрюють у мільйонних збитках

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Сьогодні в міжнародному аеропорту “Бориспіль” затримано колишнього першого заступника керівника Філії “Центр забезпечення виробництва” ПАТ “Укрзалізниця”. Як повідомили у прес-службі НАБУ, цю особу підозрюють у завданні понад 93 млн грн збитків “Укрзалізниці” через закупівлю стрілочної продукції за завищеними цінами, передає УНН.