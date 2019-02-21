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Затримали екс-посадовця “Укрзалізниці”, якого підозрюють у мільйонних збитках

Затримали екс-посадовця “Укрзалізниці”, якого підозрюють у мільйонних збитках

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Сьогодні в міжнародному аеропорту “Бориспіль” затримано колишнього першого заступника керівника Філії “Центр забезпечення виробництва” ПАТ “Укрзалізниця”. Як повідомили у прес-службі НАБУ, цю особу підозрюють у завданні понад 93 млн грн збитків “Укрзалізниці” через закупівлю стрілочної продукції за завищеними цінами, передає УНН.

"21 лютого 2019 року в міжнародному аеропорту “Бориспіль” затримано колишнього першого заступника керівника Філії “Центр забезпечення виробництва” ПАТ “Укрзалізниця”. Цю особу, разом зі ще сімома, детективи Національного бюро підозрюють у завданні понад 93 млн грн збитків “Укрзалізниці” через закупівлю стрілочної продукції за завищеними цінами", - йдеться у повідомленні.

За інформацією НАБУ, на момент вчинення злочину екс-посадовець обіймав посаду помічника одного з народних депутатів, який, за версією слідства, також причетний до корупційної схеми.

Детективи НАБУ повідомили про підозру екс-посадовцю “Укрзалізниці” в січні цього року (ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 та ч.ч. 2,3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України), але оскільки той переховувався від слідства, його оголосили в розшук.

"Підозрюваного затримали співробітники Державної прикордонної служби та передали його детективам НАБУ для проведення слідчих дій", - повідомили у прес-службі.

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