Затримали екс-посадовця “Укрзалізниці”, якого підозрюють у мільйонних збитках
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Сьогодні в міжнародному аеропорту “Бориспіль” затримано колишнього першого заступника керівника Філії “Центр забезпечення виробництва” ПАТ “Укрзалізниця”. Як повідомили у прес-службі НАБУ, цю особу підозрюють у завданні понад 93 млн грн збитків “Укрзалізниці” через закупівлю стрілочної продукції за завищеними цінами, передає УНН.
"21 лютого 2019 року в міжнародному аеропорту “Бориспіль” затримано колишнього першого заступника керівника Філії “Центр забезпечення виробництва” ПАТ “Укрзалізниця”. Цю особу, разом зі ще сімома, детективи Національного бюро підозрюють у завданні понад 93 млн грн збитків “Укрзалізниці” через закупівлю стрілочної продукції за завищеними цінами", - йдеться у повідомленні.
За інформацією НАБУ, на момент вчинення злочину екс-посадовець обіймав посаду помічника одного з народних депутатів, який, за версією слідства, також причетний до корупційної схеми.
Детективи НАБУ повідомили про підозру екс-посадовцю “Укрзалізниці” в січні цього року (ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 та ч.ч. 2,3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України), але оскільки той переховувався від слідства, його оголосили в розшук.
"Підозрюваного затримали співробітники Державної прикордонної служби та передали його детективам НАБУ для проведення слідчих дій", - повідомили у прес-службі.