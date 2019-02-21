Задержали экс-чиновника "Укрзализныци", которого подозревают в миллионных убытках
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Сегодня в международном аэропорту "Борисполь" задержан бывший первый заместитель руководителя филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця". Как сообщили в пресс-службе НАБУ, это лицо подозревают в причинении более 93 млн грн убытков "Укрзализныци" из-за закупки стрелочной продукции по завышенным ценам, передает УНН.
"21 февраля 2019 года в международном аэропорту "Борисполь" задержан бывший первый заместитель руководителя филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця". Это лицо, вместе с еще семью, детективы Национального бюро подозревают в нанесении более 93 млн грн убытков "Укрзализныци" за закупку стрелочной продукции по завышенным ценам", - говорится в сообщении.
По информации НАБУ, на момент совершения преступления экс-чиновник занимал должность помощника одного из народных депутатов, который, по версии следствия, также причастен к коррупционной схеме.
Детективы НАБУ сообщили о подозрении экс-чиновнику "Укрзализныци" в январе этого года (ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 и ч.ч. 2,3 ст.27 ч.5 ст. 191 УК Украины), но поскольку тот скрывался от следствия, его объявили в розыск.
"Подозреваемого задержали сотрудники Государственной пограничной службы и передали его детективам НАБУ для проведения следственных действий", - сообщили в пресс-службе.