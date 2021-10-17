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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 112025 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 108946 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 107818 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В стрельбе на вечеринке в Калифорнии пострадали три человека

В стрельбе на вечеринке в Калифорнии пострадали три человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 октября. УНН. По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы, открытой во время домашней вечеринки по случаю праздника Хэллоуин в городе Виттьер (штат Калифорния). Об этом со ссылкой на шерифа округа Лос-Анджелес в субботу сообщило агентство AP, передает УНН.

Детали

По его данным, после драки неизвестный достал пистолет и выстрелил в толпу людей, которые стояли у дома, где проходило мероприятие.

Как отмечает агентство, пострадавшим от 15 до 19 лет, все они госпитализированы. Их состояние оценивается как критическое, но стабильное.

По информации газеты Los Angeles Times, подозреваемый скрылся с места преступления.

Напомним

Власти штата Техас в США заявили, что в трех помощников констебля стреляли во время засады рано утром в субботу, во время их дополнительных изменений в баре Хьюстон, в результате чего один из них был убит, а двое ранены.

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