В стрельбе на вечеринке в Калифорнии пострадали три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы, открытой во время домашней вечеринки по случаю праздника Хэллоуин в городе Виттьер (штат Калифорния). Об этом со ссылкой на шерифа округа Лос-Анджелес в субботу сообщило агентство AP, передает УНН.
Детали
По его данным, после драки неизвестный достал пистолет и выстрелил в толпу людей, которые стояли у дома, где проходило мероприятие.
Как отмечает агентство, пострадавшим от 15 до 19 лет, все они госпитализированы. Их состояние оценивается как критическое, но стабильное.
По информации газеты Los Angeles Times, подозреваемый скрылся с места преступления.
Напомним
Власти штата Техас в США заявили, что в трех помощников констебля стреляли во время засады рано утром в субботу, во время их дополнительных изменений в баре Хьюстон, в результате чего один из них был убит, а двое ранены.