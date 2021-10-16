У Техасі у барі, влаштувавши засідку, застрелили правоохоронця, ще двох поранено

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Влада штату Техас у США заявила, що в трьох помічників констебля стріляли під час засідки рано вранці в суботу, під час їхньої додаткової зміни в барі Г'юстона, у результаті чого один з них був убитий, а двоє поранені, пише УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Влада взяла під варту одну людину, і все ще шукають ще одну людину, яка імовірно стріляла, повідомив журналістам заступник начальника поліції Г'юстона Джеймс Джонс.

За словами Джонса, заступники констебля округу Харріс працювали в барі 45 North Bar and Lounge, коли прибули на виклик через сутичку за межами закладу близько 2:15 ночі за місцевим часом.

Згідно з попередньою інформацією з місця події, вони намагалися заарештувати когось, коли інша людина з гвинтівкою із засідки відкрила вогонь по помічниках констебля в спину, сказав Джонс.

Один з них отримав вогнепальне поранення в спину, а інший - в ногу, повідомили в поліції в окрузі Харріс. Третій з них був оголошений мертвим у лікарні.

За словами Джонса, неясно, чи відкривали правоохоронці вогонь у відповідь. Він сказав, що поліція Г'юстона все ще веде розслідування, але влада вважає, що сутичка могла бути пограбуванням, яке зупинили помічники констебля.

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Довідково

За даними Техаської асоціації округів, констеблі є ліцензованими офіцерами з підтримання порядку, які виконують різні правоохоронні функції.

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