В Техасе в баре, устроив засаду, застрелили правоохранителя, еще двое ранены

КИЕВ. 16 октября. УНН. Власти штата Техас в США заявили, что в троих помощников констебля стреляли во время засады рано утром в субботу, во время их дополнительной смены в баре Хьюстона, в результате чего один из них был убит, а двое ранены, пишет УНН со ссылкой на Associated Press.