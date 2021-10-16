В Техасе в баре, устроив засаду, застрелили правоохранителя, еще двое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Власти штата Техас в США заявили, что в троих помощников констебля стреляли во время засады рано утром в субботу, во время их дополнительной смены в баре Хьюстона, в результате чего один из них был убит, а двое ранены, пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Власти взяли под стражу одного человека, и все еще ищут еще одного человека, который предположительно стрелял, сообщил журналистам заместитель начальника полиции Хьюстона Джеймс Джонс.
По словам Джонса, заместители констебля округа Харрис работали в баре 45 North Bar and Lounge, когда прибыли на вызов из-за беспорядков за пределами заведения около 2:15 ночи по местному времени.
Согласно предварительной информации с места происшествия, они пытались арестовать кого-то, когда другой человек с винтовкой из засады открыл огонь по помощникам констебля в спину, сказал Джонс.
Один из них получил огнестрельное ранение в спину, а другой - в ногу, сообщили в полиции в округе Харрис. Третий из них был объявлен мертвым в больнице.
По словам Джонса, неясно, открывали ли правоохранители ответный огонь. Он сказал, что полиция Хьюстона все еще ведет расследование, но власти полагают, что беспорядки могли быть ограблением, которое остановили помощники констебля.
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Справка
По данным Техасской ассоциации округов, констебли являются лицензированными офицерами по поддержанию порядка, которые выполняют различные правоохранительные функции.