В Техасе в баре, устроив засаду, застрелили правоохранителя, еще двое ранены

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Власти штата Техас в США заявили, что в троих помощников констебля стреляли во время засады рано утром в субботу, во время их дополнительной смены в баре Хьюстона, в результате чего один из них был убит, а двое ранены, пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Власти взяли под стражу одного человека, и все еще ищут еще одного человека, который предположительно стрелял, сообщил журналистам заместитель начальника полиции Хьюстона Джеймс Джонс.

По словам Джонса, заместители констебля округа Харрис работали в баре 45 North Bar and Lounge, когда прибыли на вызов из-за беспорядков за пределами заведения около 2:15 ночи по местному времени.

Согласно предварительной информации с места происшествия, они пытались арестовать кого-то, когда другой человек с винтовкой из засады открыл огонь по помощникам констебля в спину, сказал Джонс.

Один из них получил огнестрельное ранение в спину, а другой - в ногу, сообщили в полиции в округе Харрис. Третий из них был объявлен мертвым в больнице.

По словам Джонса, неясно, открывали ли правоохранители ответный огонь. Он сказал, что полиция Хьюстона все еще ведет расследование, но власти полагают, что беспорядки могли быть ограблением, которое остановили помощники констебля.

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Справка

По данным Техасской ассоциации округов, констебли являются лицензированными офицерами по поддержанию порядка, которые выполняют различные правоохранительные функции.

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