У стрілянині під час вечірки в Каліфорнії постраждали три людини

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За його даними, після бійки невідомий дістав пістолет і вистрілив у натовп людей, які стояли біля будинку, де проходив захід.

Як зазначає агентство, постраждалим від 15 до 19 років, всі вони госпіталізовані. Їх стан оцінюється як критичний, але стабільний.

За інформацією газети Los Angeles Times, підозрюваний зник з місця злочину.

Нагадаємо

Влада штату Техас у США заявила, що в трьох помічників констебля стріляли під час засідки рано вранці в суботу, під час їхньої додаткової зміни в барі Ґ’юстона, у результаті чого один з них був убитий, а двоє поранені.