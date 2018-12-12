В Страсбурге задержаны четыре родственника стрелка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Работники безопасности Страсбурга продолжают разыскивать виновных в стрельбе, в результате которой три человека погибли, двенадцать получили ранения. Во Франции вводят экстренные антитеррористические мероприятия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.
"Четверо родственников нападавшего были помещены под стражу", - сообщил прокурор.
Напомним, во вторник вечером в центре французского города Страсбург, где проходит Рождественская ярмарка, началась стрельба. По обновленным на 2:20 по местному времени данным властей, известно как минимум о трех убитых и 12 раненых.
Стрелок, 29-летний житель Страсбурга, который, как сообщается, известный общением с местными исламистскими кругами, находится в розыске.
Добавим, Министерство иностранных дел Украины распространило рекомендации гражданам Украины в связи с акциями массового протеста на территории Французской республики и терактом в центре Страсбурга.