У Страсбурзі затримали чотирьох родичів стрілка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Працівники безпеки Страсбургу й надалі розшукують винних у стрілянині, в результаті якої три людини загинуло, дванадцять отримали поранення. у Франції вводять екстрені антитерористичні заходи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.
"Четверо родичів нападника були поміщені під варту", - повідомив прокурор.
Нагадаємо, У вівторок ввечері в центрі французького міста Страсбург, де проходить Різдвяний ярмарок, почалася стрілянина. За оновленими на 2:20 за місцевим часом даними влади, відомо щонайменше про трьох убитих і 12 поранених.
Стрілок, 29-річний житель Страсбурга, який, як повідомляється, відомий спілкуванням з місцевими ісламістськими колами, перебуває в розшуку.
Додамо, Міністерство закордонних справ України поширило рекомендації громадянам України у зв'язку з акціями массового протесту на території Французської республіки та терактом у центрі Страсбурга.