В столице задержали двух парней с наркотиками
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Печерском районе столицы правоохранители задержали двух парней, которые хранили и распространяли наркотические вещества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"Правонарушителями оказались 20-летний и 21-летний местные жители. У одного из них полицейские изъяли 2 пакетика с каннабисом, который он хранил для собственного употребления. Во время поверхностной проверки другого фигуранта было обнаружено 5 пакетиков с каннабисом и 13 пакетиков с растительным веществом, по словам задержанного - это психоделические грибы. Кроме того, у молодого человека изъяли веса. Задержанный сообщил правоохранителям, что данные вещества распространял путем продажи, так сказать "из рук в руки", - говорится в сообщении.
Наркотические вещества направлены на проведение экспертного исследования. Сейчас полицейские проверяют происхождение изъятого, а также устанавливают других участников, причастных к преступной схемы.
Следственным отделом Печерского управления полиции сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в суд направили обвинительное заключение в отношении мужчины, подозреваемого в сбыте наркотиков в Львове.