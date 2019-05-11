У столиці затримано двох молодиків з наркотиками

“Правопорушниками виявилися 20-річний та 21-річний місцеві жителі. У одного з них поліцейські вилучили 2 пакетики з канабісом, який він зберігав для власного вживання. Під час поверхневої перевірки іншого фігуранта було виявлено 5 пакетиків із канабісом та 13 пакетиків із рослинною речовиною, зі слів затриманого — це психоделічні гриби. Окрім того, у молодика вилучили ваги. Затриманий повідомив правоохоронцям, що дані речовини розповсюджував шляхом продажу, так би мовити „із рук в руки”, — йдеться у повідомленні.

Наркотичні речовини направлені на проведення експертного дослідження. Наразі поліцейські перевіряють походження вилученого, а також встановлюють інших учасників, причетних до злочинної схеми.

Слідчим відділом Печерського управління поліції відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, до суду скерували обвинувальний акт стосовно чоловіка, підозрюваного у збуті наркотиків у Львові.