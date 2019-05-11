Львів'янина судитимуть за збут наркотиків
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 травня. УНН. До суду скерували обвинувальний акт стосовно чоловіка, підозрюваного у збуті наркотиків у Львові. Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області, передає УНН.
Так, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні проти 34-річного львів’янина, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.307 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно) КК України та ч.1 ст.309 КК України (незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту).
"Так, органом досудового розслідування задокументовано три епізоди незаконного збуту наркотичного засобу "бупренорфін" (у вигляді таблеток Subutex) на території Сихівського та Франківського районів м.Львова", - прокоментували у відомстві.
Крім того, в ході проведення санкціонованого обшуку у помешканні фігуранта також виявили екстракт канабісу, що належить до особливо небезпечних наркотичних засобів, додали у прокуратурі.
Обвинувальний акт вже скеровано до Сихівського районного суду Львова для розгляду по суті.
Максимальний термін покарання, передбачений санкціями статей, – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Нагадаємо, викрито організовану групу з 7 осіб, які упродовж року збували канабіс на території Києва.