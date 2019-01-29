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У Києві викрито наркоторгівців, які збували елітний канабіс

У Києві викрито наркоторгівців, які збували елітний канабіс

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. У м. Києві викрито організовану групу з 7 осіб, які упродовж року займалися збутом канабісу на території столиці. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.

"Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно з Подільським управлінням поліції та Управлінням протидії наркозлочинності УП ГУНП у м. Києві викрито організовану групу з 7 осіб, які упродовж року займалися збутом канабісу на території столиці. Очолював злочинну групу 28-річний уродженець Миколаївської області", - йдеться у повідомленні.

В рамках досудового розслідування задокументовано факти збуту наркотичних речовин учасниками групи.

Під час обшуків вилучено понад 1,5 кг елітних сортів канабісу (так звані "шишки"), вартість якого складала 400 гривень за 1 грам. Вилучено електронні ваги, грошові кошти, банківські карти, мобільні телефони підозрюваних, приладдя для вживання наркотичних засобів та інше.

Чоловік затримано за ст. 208 КПК України. Вже підготовлено повідомлення про підозру 4 учасникам групи за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Відносно інших фігурантів тривають слідчі дії.

Санкція статті передбачає від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві, на вулиці Лебедева, на горищі багатоповерхового будинку поліція виявила плантацію з коноплею.

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