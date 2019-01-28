На горищі одного з будинків Києва виявили плантацію коноплі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Києві, на вулиці Лебедева, на горищі багатоповерхового будинку поліція виявила плантацію з коноплею. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.
"Київською місцевою прокуратурою № 1 спільно з Голосіївським УП ГУНП в м. Києві та Управлінням протидії наркозлочинності ГУ НП в м. Києві викрито 54-річного киянина, який на горищі багатоповерхівки на вул. Лебедева у промислових масштабах вирощував нарковмісні рослини", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці виявили 163 горщики з вирощеними рослинами конопель та близько 30 кг рослиноподібної речовини. Сама теплиця була облаштована системою підігріву та освітлення.
Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання, чи збут наркотичних засобів, психотропних речових або їх аналогів без мети збуту – ред.) та ч 1 ст. 310 КК України (незаконне вирощування конопель у кількості від десяти до п’ятдесяти рослин - ред).
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Вилучені матеріали направили на експертизу.
Нагадаємо, правоохоронні органи на Харківщині затримали двох рецидивістів у яких виявили пістолет "ПМ" та згорток з речовиною білого кольору, схожою на наркотичну речовину "метадон".