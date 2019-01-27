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У рецидивістів на Харківщині вилучили пістолет та наркотики

У рецидивістів на Харківщині вилучили пістолет та наркотики

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Правоохоронні органи на Харківщині затримали двох рецидивістів у яких виявили пістолет "ПМ" та згорток з речовиною білого кольору, схожою на наркотичну речовину "метадон". Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Харківській області, передає УНН.

"Біля будинку по вулиці Котлова поліцейські затримали та провели особистий обшук неодноразово засуджених за скоєння тяжких злочинів осіб, які мають вплив на кримінальну обстановку на території регіону – 44-річного "смотрящего" за Харківською областю на прізвисько "Валерсон" та 44-річного утримувача "общака"", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків в одного з чоловіків виявили та вилучили пістолет "ПМ" та згорток з речовиною білого кольору, схожою на наркотичну речовину «метадон», у іншого вилучено згорток з речовиною, схожою на наркотичну речовину "метадон".

Речові докази вилучено працівниками поліції та направлено на експертизу.

Слідчим відкриті кримінальні провадження ч.1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального Кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, оперативники Нацполіції затримали організатора групи, яка постачала наркотики по всьому світу.

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