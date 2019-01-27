У рецидивістів на Харківщині вилучили пістолет та наркотики

КИЇВ. 27 січня. УНН. Правоохоронні органи на Харківщині затримали двох рецидивістів у яких виявили пістолет "ПМ" та згорток з речовиною білого кольору, схожою на наркотичну речовину "метадон". Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Харківській області, передає УНН.