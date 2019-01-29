В Киеве разоблачены наркоторговцы, которые сбывали элитный каннабис
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В г. Киеве разоблачена организованная группа из 7 человек, которые в течение года занимались сбытом марихуаны на территории столицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.
"Киевской местной прокуратурой № 7 совместно с Подольским управлением полиции и Управлением противодействия наркопреступности УП ГУНП в г. Киеве разоблачена организованная группа из 7 человек, которые в течение года занимались сбытом марихуаны на территории столицы. Возглавлял преступную группу 28-летний уроженец Николаевской области", - говорится в сообщении.
В рамках досудебного расследования задокументированы факты сбыта наркотических веществ участниками группы.
Во время обысков изъято более 1,5 кг элитных сортов каннабиса (так называемые "шишки"), стоимость которого составляла 400 гривен за 1 грамм. Изъяты электронные весы, денежные средства, банковские карты, мобильные телефоны подозреваемых, принадлежности для употребления наркотических средств и прочее.
Мужчина задержан по ст. 208 УПК Украины. Уже подготовлено сообщение о подозрении 4 участникам группы по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, совершенный по предварительному сговору группой лиц - ред.). Относительно других фигурантов продолжаются следственные действия.
Санкция статьи предусматривает от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве, на улице Лебедева, на чердаке многоэтажного дома полиция обнаружила плантацию с коноплей.