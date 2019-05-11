Львовянина будут судить за сбыт наркотиков
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 мая. УНН. В суд направили обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в сбыте наркотиков во Львове. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры во Львовской области, передает УНН.
Так, завершено досудебное расследование в уголовном производстве против 34-летнего львовянина, подозреваемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч.1,2 ст.307 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, совершенный повторно) УК Украины и ч.1 ст.309 УК Украины (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта).
"Так, органом предварительного расследования задокументировано три эпизода незаконного сбыта наркотического средства "бупренорфин" (в виде таблеток Subutex) на территории Сыховского и Франковского районов Львова", - прокомментировали в ведомстве.
Кроме того, в ходе проведения санкционированного обыска в квартире фигуранта также обнаружили экстракт каннабиса, что относится к особо опасным наркотическим средствам, добавили в прокуратуре.
Обвинительный акт уже направлен в Сыховский районный суд Львова для рассмотрения по существу.
Максимальный срок наказания, предусмотренный санкциями статей, - 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Напомним, разоблачена организованная группа из 7 человек, которые в течение года сбывали каннабис на территории Киева.