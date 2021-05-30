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В столице задержали злоумышленника, сбежавшего из-под стражи Ирпенского городского суда

Киев • УНН

 • 23128 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Киеве полицейские задержали мужчину, который сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда. Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко, передает УНН.

В столице задержали злоумышленника, сбежавшего из-под стражи Ирпенского городского суда

Цитата:

"На территории Киева и Киевской области была введена специальная полицейская операция. Сегодня правонарушитель задержан", - говорится в сообщении.

Детали

Установлено, что мужчина совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В пятницу злоумышленник сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда. Сразу на поиски правонарушителя был ориентирован личный состав и наряды полиции Киева и Киевской области.

По словам руководителя столичного главка Андрея Крищенко, на территории столицы и области была введена специальная полицейская операция по розыску и задержанию преступника.

"Сегодня, в свой выходной день, спецназовец полиции Киева увидел человека, похожего по описанию. Полицейский задержал его, вызвал на помощь наряд полиции и следственно-оперативную группу. Сейчас правонарушитель передан коллегам из Киевской области для проведения следственных действий", - сообщил глава ГУНП в Киеве.

Что было раньше

28 мая из-под стражи Ирпенского городского суда сбежал подозреваемый Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы.

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