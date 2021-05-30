У столиці затримали зловмисника, який втік з-під варти Ірпінського міського суду

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"На території Києва та Київської області була введена спеціальна поліцейська операція. Сьогодні правопорушника затримано", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Встановлено, що чоловік скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. У п’ятницю зловмисник втік з-під варти Ірпінського міського суду. Відразу на пошуки правопорушника був орієнтований особовий склад та наряди поліції Києва та Київщини.

За словами керівника столичного главку Андрія Крищенка, на території столиці та області була введена спеціальна поліцейська операція по розшуку та затриманню злочинця.

"Сьогодні, у свій вихідний день, спецпризначенець поліції Києва побачив чоловіка, схожого за описом. Правоохоронець затримав його, викликав на допомогу наряд поліції та слідчо-оперативну групу. Наразі правопорушника передано колегам із Київської області для проведення слідчих дій", - повідомив очільник ГУНП у місті Києві.

Що було раніше

28 травня з-під варти Ірпінського міського суду втік підозрюваний Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Огли.