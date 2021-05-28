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Із зали суду під Києвом втік підозрюваний. На пошуки направили наряди поліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. З-під варти Ірпінського міського суду втік підозрюваний Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Огли. Особовий склад та наряди поліції Київщини орієнтовано на пошуки, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ГУНП в Київській області.

Із зали суду під Києвом втік підозрюваний. На пошуки направили наряди поліції

Цитата

"... розшукується арештований Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Огли 1973 р.н., уродженець Азербайджану, який 28.05.2021 року втік з-під варти Ірпінського міського суду", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Начальник поліції Київщини оголосив проведення спеціальної поліцейської операції у Бучанському, Фастівському, Білоцерківському, Вишгородському, Обухівському і Броварському районах області.

Прикмети чоловіка: на вигляд 40-45 років, зріст близько 175 см, середньої статури. Був одягнений у футболку білого кольору, та чорні штани.

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Наразі на пошуки зловмисника орієнтовано особовий склад та наряди поліції Київщини.

Якщо ви володієте інформацією щодо місця знаходження даного громадянина просимо негайно повідомляти за номером телефону (04597) 613 35 або на спецлінію "102".

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