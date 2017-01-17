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В столице заработал пункт приема и переработки новогодних елок

В столице заработал пункт приема и переработки новогодних елок

Киев • УНН

 • 13443 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. При коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Печерского района Киева начал работу пункт приема и переработки новогодних елок, передает корреспондент УНН.

"Елки перерабатывают на щепу, мы мочуем (процесс возвращения растительных остатков, который позволяет в зимний период накопить влагу и сохранить ее в сухой - ред.) деревья, и это безотходное производство. Мы и выращиваем елки, и высаживаем, и будем утилизировать", - рассказал генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Михаил Наконечный.

По его словам, сотрудниками "Киевзеленстроя" ежегодно высаживается около 75 тыс. деревьев и кустов. В этом году было принято решение высаживать не менее 50% хвойных деревьев.

Украинские Национальные Новости

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