У столиці запрацював пункт прийому та переробки новорічних ялинок

“Ялинки переробляють на щепу, ми мочуємо (процес повернення рослинних рештків, який дає змогу в зимовий період накопичити вологу і зберегти її в сухий – ред.) дерева, і це безвідходне виробництво. Ми і вирощуємо ялинки, і висаджуємо, і утилізуємо”, – розповів генеральний директор КО “Київзеленбуд” Михайло Наконечний.

За його словами, співробітниками “Київзеленбуду” щороку висаджується близько 75 тис. дерев і кущів. Цьогоріч було прийнято рішення висаджувати не менше 50% хвойних дерев.