У столиці запрацював пункт прийому та переробки новорічних ялинок
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. При комунальному підприємстві по утриманню зелених насаджень Печерського району Києва розпочав роботу пункт прийому та переробки новорічних ялинок, передає кореспондент УНН.
“Ялинки переробляють на щепу, ми мочуємо (процес повернення рослинних рештків, який дає змогу в зимовий період накопичити вологу і зберегти її в сухий – ред.) дерева, і це безвідходне виробництво. Ми і вирощуємо ялинки, і висаджуємо, і утилізуємо”, – розповів генеральний директор КО “Київзеленбуд” Михайло Наконечний.
За його словами, співробітниками “Київзеленбуду” щороку висаджується близько 75 тис. дерев і кущів. Цьогоріч було прийнято рішення висаджувати не менше 50% хвойних дерев.