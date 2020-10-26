В столице за выходные произошло более 150 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Киеве за выходные произошло более 150 ДТП. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"За 24-25 октября патрульные полицейские Киева оформили 153 ДТП. Плюс 8 ДТП были заявлены с травмированными", - сказали в пресс-службе.
Напомним, в Киевской области за выходные произошло 69 дорожно-транспортных происшествий, два человека погибли.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года.