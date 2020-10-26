У столиці за вихідні сталося понад 150 ДТП

"За 24-25 жовтня патрульні поліцейські Києва оформили 153 ДТП. Плюс 8 ДТП були заявлені з травмованими", - сказали у пресслужбі.

Нагадаємо, у Київській області за вихідні сталося 69 дорожньо-транспортні пригоди, дві людини загинули.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України затвердив Стратегію підвищення безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року.