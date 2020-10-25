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В столице уже открылись и штатно работают все избирательные участки - КГГА

В столице уже открылись и штатно работают все избирательные участки - КГГА

Киев  •  УНН

 • 9856 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. По состоянию на 8:30 25 октября в столице открылись и работают в штатном режиме все избирательные участки. Вовремя не открылись по одному участку в Дарницком, Оболонском и Подольском районах, однако на данный момент они работают в штатном режиме. Об этом заявил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, сообщили в пресс-службе КГГА, передает УНН.

"Сейчас в столице в штатном режиме работают все избирательные участки. Киевляне впервые осуществляют волеизъявление в условиях карантина, поэтому напоминаю об обязательном наличии маски и соблюдении социальной дистанции во время голосования. Желательно взять с собой на участок собственную ручку. На входе избирателям измеряют температуру и опрашивают о наличии симптомов респираторных заболеваний. Все эти меры осуществляются для безопасности киевлян и чтобы не допустить увеличения заболеваемости. Мы просим с пониманием отнестись к ситуации", - отметил Дмитрий Загуменный и сообщил, что избирательные участки будут работать до 20:00.

Он напомнил, что из бюджета столицы выделили 1,3 млн гривен на дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты, чтобы обеспечить избирательные участки всем необходимым для голосования в условиях карантина. Дезинфекцию помещений избирательных участков обязательно будут проводить каждые 4 часа. Кроме того, на участках оборудованы места для сбора и утилизации средств индивидуальной защиты, разметка для соблюдения социальной дистанции и тому подобное.

Отмечено, что общественный порядок в Киеве во время выборов обеспечивают около 8000 полицейских. Из них 4,5 тысячи - непосредственно на избирательных участках. Также в патрулировании в парках, скверах и на вокзалах полицейским помогает "Муниципальная охрана". В случае сообщений о минировании участков 25 октября в столице будут дежурить 12 групп взрывотехников. А также 100 бригад скорой помощи.

Добавим, мэр Киева Виталий Кличко, который ранее заявил, что у него подтвердили коронавирус, сообщил, что "сегодня впервые за много лет я не голосую на выборах". "Лечусь дома, на самоизоляции. Вирус поразил буквально в последний день перед выборами. Работаю дистанционно и контролирую работу городских служб", - отметил он в своем Telegram-канале.

Ранее в полиции указали, что в Киеве шесть участков заработали с опозданием, а два - не открылась.

Напомним, голосование на очередных местных выборов 25 октября началось на избирательных участках по всей стране с 8:00 продлится до 20:00 без перерыва.

Это первые выборы, которые пройдут по новому Избирательному кодексу и на новой территориальной основе. Таким образом, 25 октября избираются депутаты 22 областных, 119 районных, а также местных советов и их головы в 1439 общинах. Не состоятся выборы на временно оккупированных территориях Украины и в 18 общинах Донецкой и Луганской областей, где выборы на основании выводов областных военно-гражданских администраций не назначит Центральная избирательная комиссия, указали в ОПОРЕ. Второй тур выборов городских голов будет проводиться только в городах с числом избирателей более 75 тысяч человек (если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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