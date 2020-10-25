У столиці вже відкрилися та штатно працюють усі виборчі дільниці - КМДА

“Наразі в столиці у штатному режимі працюють усі виборчі дільниці. Кияни уперше здійснюють волевиявлення в умовах карантину, тож нагадую про обов’язкову наявність маски та дотримання соціальної дистанції під час голосування. Бажано взяти з собою на дільницю власну ручку. На вході виборцям вимірюють температуру та опитують щодо наявності симптомів респіраторних захворювань. Усі ці заходи здійснюються для безпеки киян та аби не допустити збільшення захворюваності. Ми просимо з розумінням поставитися до ситуації”, — зазначив Дмитро Загуменний та повідомив, що виборчі дільниці працюватимуть до 20:00.

Він нагадав, що з бюджету столиці виділили 1 мільйон 300 тисяч гривень на дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту, аби забезпечити виборчі дільниці усім необхідним для голосування в умовах карантину. Дезінфекцію приміщень виборчих дільниць обов’язково проводитимуть кожні 4 години. Окрім того, на дільницях обладнані місця для збору та утилізації засобів індивідуального захисту, розмітка для дотримання соціальної дистанції тощо.

Зазначено, що громадський порядок у Києві під час виборів забезпечують близько 8 тисяч поліцейських. Із них 4,5 тисячі — безпосередньо на виборчих дільницях. Також у патрулюванні в парках, скверах та на вокзалах поліцейським допомагає “Муніципальна охорона”. На випадок повідомлень про мінування дільниць 25 жовтня у столиці чергуватимуть 12 груп вибухотехніків. А також 100 бригад швидкої допомоги.

Додамо, мер Києва Віталій Кличко, який раніше заявив, що у нього підтвердили коронавірус, повідомив, що "сьогодні вперше за багато років я не голосую на виборах". "Лікуюся вдома, на самоізоляції. Вірус вразив буквально в останній день перед виборами. Працюю дистанційно і контролюю роботу міських служб", - зазначив він у своєму Telegram-каналі.

Раніше у поліції вказали, що у Києві шість дільниць запрацювали із запізненням, а дві - не відкрилися.

Нагадаємо, голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня розпочалося на виборчих дільницях по всій країні з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви.

Це перші вибори, що відбуватимуться за новим Виборчим кодексом та на новій територіальній основі. Тож 25 жовтня обираються депутати 22 обласних, 119 районних, а також місцевих рад та їх голови у 1439 громадах. Не відбудуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила Центральна виборча комісія, вказали в ОПОРІ. Другий тур виборів міських голів буде проводитися лише в містах із кількістю виборців понад 75 тисяч осіб (якщо жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів у першому турі).