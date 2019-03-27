В столице похитили гражданина Грузии

Как стало известно, в полицию обратился иностранец, который заявил, что на него и его друга, во время пробежки напали неизвестные. После нападения, как сообщил заявитель, он пришел избитым, а его товарищ исчез, как и нападающие.



Пропавший человек - гражданин Грузии, 1982 года рождения.



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По заявлению начато досудебное расследование по ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).



Как сообщал УНН, в городе Покровск Донецкой области похитили человека.