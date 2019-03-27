У столиці викрали громадянина Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Києві зник громадянин Грузії. Його товариш заявив про викрадення. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Як стало відомо, до поліції звернувся іноземець, який заявив, що на нього та його друга, під час пробіжки напали невідомі. Після нападу, як повідомив заявник, він отямився побитий, а його товариш зник, як і нападники.
Зниклий чоловік – громадянин Грузії, 1982 року народження.
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За заявою розпочато досудове розслідування за ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).
Як повідомляв УНН, в місті Покровск Донецької області викрали людину.