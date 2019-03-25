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У Канаді викрали китайського студента

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Китайський студент був викрадений в канадському Маркеме в суботу ввечері, і поки його місцезнаходження невідоме. Про це повідомили в генеральному консульстві КНР в Торонто, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.

У Канаді викрали китайського студента

Представник генконсульства КНР в Торонто повідомив, що після отримання інформації про викрадення генконсульство негайно перейшло до режиму дій в надзвичайних ситуаціях, закликало канадську поліцію якомога швидше врятувати викраденого студента і надало посильну допомогу батькам студента.

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За відомостями канадської поліції, в суботу близько 18:00 за місцевим часом китайський студент був викрадений трьома невідомими в масках в підземному паркінгу в Маркеме. Викрадачі змусили його сісти в чорну машину і поїхали.

Як повідомляв УНН, в місті Покровск Донецької області викрали людину.

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