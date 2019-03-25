В Канаде похитили китайского студента

Представитель генконсульства КНР в Торонто сообщил, что после получения информации о похищении генконсульство незамедлительно перешло к режиму действий в чрезвычайных ситуациях, призвало канадскую полицию как можно скорее спасти похищенного студента и оказало посильное содействие родителям студента.



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По сведениям канадской полиции, в субботу около 18:00 по местному времени китайский студент был похищен тремя неизвестными в масках в подземном паркинге в Маркеме. Похитители заставили его сесть в черную машину и уехали.



Как сообщал УНН, в городе Покровск Донецкой области похитили человека.