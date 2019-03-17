Боевики ХАМАС, которые контролируют Сектор Газа - похитили главу местного ТВ

По данным коллег аль-Кудры, он был “похищен” из своего дома в Газе вечером. Они назвали этот инцидент “преступлением организованной криминальной группировки, переходящим все красные черты”. “Требуем немедленно освободить аль-Кудру и всех арестантов, в первую очередь журналистов, — подчеркивается в заявлении гостелерадио. — Будем внимательно следить за этим вопросом на всех уровнях”.

Между тем противник ХАМАС — движение ФАТХ, которое контролирует Западный берег реки Иордан, обвинило хамасовцев в том, что они насильно поместили под домашний арест ряд его функционеров, в том числе лидеров.

Ранее на текущей неделе в Газе, находящейся уже около 13 лет в израильской блокаде, начались манифестации ее жителей. Сотни человек вышли в четверг на улицы ряда городов, протестуя против тяжелых экономических условий, высоких цен на основные потребительские товары и многочисленных налогов. Силовики ХАМАС несколько раз разгоняли митинги силой. Сообщалось о десятках задержанных и пострадавших манифестантов.

Как сообщал УНН, ХАМАС отрицает ответственность за ракетный обстрел Тель-Авива.