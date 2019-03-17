Бойовики ХАМАС, які контролюють Сектор Гази - викрали очільника місцевого ТБ

За даними колег аль-Кудри, він був “викрадений” зі свого будинку в Газі ввечері. Вони назвали цей інцидент “злочином організованого кримінального угрупування, які переходять всі червоні межі”. “Вимагаємо негайно звільнити аль-Кудру і всіх арештантів, в першу чергу журналістів, — підкреслюється в заяві держтелерадіо. — Будемо уважно стежити за цим питанням на всіх рівнях”.

Тим часом противник ХАМАС — рух ФАТХ, який контролює Західний берег річки Йордан, звинуватив хамасівців в тому, що вони насильно помістили під домашній арешт ряд його функціонерів, в тому числі лідерів.

Раніше на поточному тижні в Газі, що знаходиться вже близько 13 років в ізраїльській блокаді, почалися маніфестації її жителів. Сотні людей вийшли в четвер на вулиці ряду міст, протестуючи проти важких економічних умов, високих цін на основні споживчі товари та численні податки. Силовики ХАМАС декілька разів розганяли мітинги силою. Повідомлялося про десятки затриманих і потерпілих маніфестантів.

Як повідомляв УНН, ХАМАС заперечує відповідальність за ракетний обстріл Тель-Авіва.