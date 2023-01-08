В столице отключения света происходили по графику

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«Сегодня очень коротко. Существенных изменений нет. Что очень и очень хорошо.

Ночью были без отключений по столице. Утром начали вводить ограничения. Ограничения были в пределах графиков. Даже в некоторые часы днем меньше графика шли», - сообщил Коваленко.

Напомним

Из-за похолодания потребление электроэнергии возросло. На 8 января до областей были доведены лимиты потребления. Сообщалось также, что отключения электроэнергии возможны и ночью.