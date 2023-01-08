У столиці відключення світла відбувалися за графіком

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«Сьогодні дуже коротко. Суттєвих змін нема. Що дуже і дуже гарно.

Вночі були без відключень по столиці. Вранці почали вводити обмеження. Обмеження були в межах графіків. Навіть в деякі години вдень менше графіка йшли», - повідомив Коваленко.

Нагадаємо

Через похолодання споживання електроенергії зросло. На 8 січня до областей були доведені ліміти споживання. Повідомлялося також, що відключення електроенергії можливі і вночі.