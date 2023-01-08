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Через морози росте споживання електроенергії, по областях встановили ліміти - Укренерго

Київ • УНН

 • 679967 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Через морози в Україні збільшується рівень споживання електроенергії. Обленерго доведені ліміти з 9 години до 23:59, їх перевищення може призводити до аварійних відключень, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Через морози росте споживання електроенергії, по областях встановили ліміти - Укренерго

Цитата

"Станом на 11:00 8 січня стійка морозна погода сприяє зростанню рівня споживання електроенергії, а відповідно і рівня її дефіциту в енергосистемі, у порівнянні з більш теплою минулою неділею. Для забезпечення балансу виробництво-споживання до областей доведені ліміти споживання, які діють з 09:00 до 24:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються", - повідомили у компанії.

Деталі

В Укренерго закликали розумно споживати електроенергію, користуватися енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання, пояснили у компанії.

Доповнення

Упродовж останніх трьох місяців енергосистема України зазнала значних пошкоджень внаслідок прицільних масованих ракетних та безпілотних атак ворога. Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні.

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