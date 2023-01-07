Через похолодання електроспоживання може зрости, областям встановили ліміти - Укренерго

Цитата

"Станом на 11:00 7 січня завдяки вихідному і водночас святковому дню зранку споживання в Україні нижче, ніж учора, навіть при суттєвому зниженні температури. Але протягом дня через посилення похолодання прогнозується зростання рівня споживання. Тому для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти, які діють з 10:00 до 23:00", - повідомили у компанії.

Деталі

Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються, повідомили в Укренерго.

Доповнення

Упродовж останніх трьох місяців енергосистема України зазнала значних пошкоджень внаслідок прицільних масованих ракетних та безпілотних атак ворога. Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні. Їх відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу, наголосили в Укренерго.