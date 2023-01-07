Через похолодання електроспоживання може зрости, областям встановили ліміти - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Завдяки вихідному і водночас святковому дню 7 січня зранку споживання електроенергії в Україні нижче, ніж учора. Однак, прогнозується збільшення споживання через посилення похолодання. Обленерго доведені ліміти, перевищення яких може призвести до аварійних відключень, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Станом на 11:00 7 січня завдяки вихідному і водночас святковому дню зранку споживання в Україні нижче, ніж учора, навіть при суттєвому зниженні температури. Але протягом дня через посилення похолодання прогнозується зростання рівня споживання. Тому для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти, які діють з 10:00 до 23:00", - повідомили у компанії.
Деталі
Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються, повідомили в Укренерго.
Доповнення
Упродовж останніх трьох місяців енергосистема України зазнала значних пошкоджень внаслідок прицільних масованих ракетних та безпілотних атак ворога. Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні. Їх відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу, наголосили в Укренерго.