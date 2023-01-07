Из-за похолодания электропотребление может вырасти, областям установили лимиты - Укрэнерго

Цитата

"По состоянию на 11:00 7 января благодаря выходному и одновременно праздничному дню утром потребление в Украине ниже, чем вчера, даже при существенном снижении температуры. Но в течение дня из-за усиления похолодания прогнозируется рост уровня потребления. Поэтому для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты, действующие с 10:00 до 23:00", - сообщили в компании.

Детали

Превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодняшний день не применяются, сообщили в Укрэнерго.

Дополнение

За последние три месяца энергосистема Украины претерпела значительных повреждений в результате прицельных массированных ракетных и беспилотных атак врага. Повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны. Их восстановление все еще требует значительных ресурсов и времени, подчеркнули в Укрэнерго.