Из-за морозов растет потребление электроэнергии, по областям установили лимиты - Укрэнерго

Цитата

"По состоянию на 11:00 8 января устойчивая морозная погода способствует росту уровня потребления электроэнергии, а соответственно и уровня ее дефицита в энергосистеме, по сравнению с более теплым минувшим воскресеньем. Для обеспечения баланса производство-потребление до областей доведены лимиты потребления, действующие с 09:00 до 24:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодняшний день не применяются", - сообщили в компании.

Детали

В Укрэнерго призвали разумно потреблять электроэнергию, пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления, пояснили в компании.

Дополнение

За последние три месяца энергосистема Украины претерпела значительных повреждений в результате прицельных массированных ракетных и беспилотных атак врага. Повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны.