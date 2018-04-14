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В столице Венгрии происходит шествие против Орбана

В столице Венгрии происходит шествие против Орбана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. В столице Венгрии проходит многотысячное шествие противников действующего премьера Виктора Орбана, партия которого (“Фидес”) одержала победу на выборах в парламент 8 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на венгерское издание Index.hu.

По данным index.hu, участники антиправительственной демонстрации заполнили проспект Андраши от площади Октогон к площади Деака.

Очевидцы утверждают, что акция в Будапеште — мирная и является крупнейшей с 2010 года. Протестующие против Орбана движутся к зданию парламента.

Как отмечает Index.hu на акции присутствуют участники, которые демонстрируют свою приверженность “левым” или либеральным партиям, однако есть и “правые”. По словам корреспондента AFP Питера Мерфи на площади сейчас находятся более 100 тысяч человек: “либералы, консерваторы, можно увидеть флаги партии “Йоббик”.

На набережной находятся многие полицейских машин.

Также в Берлине, возле здания венгерского посольства, состоялась подобная акция солидарности с Будапештом.

Organisers of Hungary demo say 100,000 approx here, liberals, conservatives, can see Jobbik flags too pic.twitter.com/bj4GmtG330

— Peter Murphy (@MurphyPeterN) 14 квітня 2018 р.

Anti-Orbán protestors moving toward Parliament square in Budapest, many tens of thousands, can't see either start or finish now pic.twitter.com/cip6mlQF0J

— Peter Murphy (@MurphyPeterN) 14 квітня 2018 р.

Как сообщал УНН, Венгрия поставила вопрос безопасности Украины в зависимость от образовательного вопрос. Об этом в эфире “5 канала” заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

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